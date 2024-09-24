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Барыс — Динамо, результат матча 24 сентября, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

Дубль Никиты Гусева принёс московскому «Динамо» победу в матче с «Барысом»
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и московским «Динамо». Победу одержали бело-голубые со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Менелл) – 05:34 (5x4)     0:2 Уил (Пакетт) – 26:15 (5x5)     1:2 Омирбеков (Савицкий, Данияр) – 28:17 (5x4)     1:3 Гусев (Пакетт) – 43:57 (5x5)    

На шестой минуте матча счёт голом в большинстве открыл нападающий «Динамо» Никита Гусев, которому ассистировали Джордан Уил и Бреннан Менелл. В середине второго периода Джордан Уил с передачи Седрика Пакетта удвоил преимущество гостей. Хозяевам удалось отквитать одну шайбу в большинстве усилиями Алихана Омирбекова. В середине третьего периода Гусев оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» одержало вторую победу подряд, «Барыс» потерпел третье поражение кряду.

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