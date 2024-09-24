Дубль Никиты Гусева принёс московскому «Динамо» победу в матче с «Барысом»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и московским «Динамо». Победу одержали бело-голубые со счётом 3:1.

На шестой минуте матча счёт голом в большинстве открыл нападающий «Динамо» Никита Гусев, которому ассистировали Джордан Уил и Бреннан Менелл. В середине второго периода Джордан Уил с передачи Седрика Пакетта удвоил преимущество гостей. Хозяевам удалось отквитать одну шайбу в большинстве усилиями Алихана Омирбекова. В середине третьего периода Гусев оформил дубль.

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«Динамо» одержало вторую победу подряд, «Барыс» потерпел третье поражение кряду.