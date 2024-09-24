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Инсайдер НХЛ рассказал о ходе переговоров о новом контракте Шестёркина с «Рейнджерс»

Инсайдер НХЛ рассказал о ходе переговоров о новом контракте Шестёркина с «Рейнджерс»
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Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил, что «Рейнджерс» продолжают переговоры с российским голкипером Игорем Шестёркиным по поводу нового контракта. Ранее в СМИ появилась информация, что, если к моменту начала чемпионата для «Рейнджерс» 9 октября не будет достигнуто соглашение, переговоры будут отложены до конца сезона.

«Продолжаются переговоры о контракте между «Рейнджерс» и Игорем Шестёркиным. Не верьте, что «Рейнджерс» слишком обеспокоены объявленным «сроком», чтобы заключить сделку до начала регулярного сезона. Можно с уверенностью сказать: Шестёркин — приоритет для клуба, он заработал контракт выше, чем Кэри Прайс, но есть пределы», – написал Серавалли в своём аккаунте в соцсети.

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