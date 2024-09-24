Гэри Беттмэн заявил, что в ближайшее время расширение НХЛ не предвидится

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что расширение лиги не предвидится, несмотря на постоянные слухи об обратном в СМИ.

«Всё, что было написано за последнюю неделю, категорически неверно. Мы не проходим процесс расширения. И, кроме обновления совета директоров 1 октября относительно мест, которые выразили заинтересованность, больше ничего не будет сделано по расширению», — цитирует Беттмэна The Star.

В последнее время в СМИ активно обсуждались различные варианты новых франшиз НХЛ в городах США. Назывались такие города, как Атланта и Хьюстон. Напомним, в 2017 году в НХЛ появился «Вегас Голден Найтс», а в прошедшее межсезонье «Аризона Койотс» сменила прописку на Юту.