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Летунов заступился за Войнова и подрался с игроком «Куньлуня»

Летунов заступился за Войнова и подрался с игроком «Куньлуня»
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Торпедо». После первого периода впереди нижегородский клуб со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2-й период
0 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Абрамов (Атанасов) – 00:58 (5x5)     0:2 Фирстов (Летунов, Силаев) – 05:34 (5x5)     0:3 Летунов (Фирстов, Артамонов) – 08:27 (5x5)    

Во второй половине первого периода силовой приём у борта на защитнике «Торпедо» Вячеславе Войнове провёл форвард «Куньлуня» Остин Вон. Опытный защитник не сразу поднялся со льда, а за партнёра по команде вступился Максим Летунов. Оба хоккеиста сбросили перчатки и подрались, а хоккеист китайского клуба завалил на лёд игрока нижегородской команды. Оба хоккеиста получили по пять минут за драку, а Войнов ушёл в раздевалку при помощи докторов «Торпедо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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