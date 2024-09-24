Летунов заступился за Войнова и подрался с игроком «Куньлуня»

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Торпедо». После первого периода впереди нижегородский клуб со счётом 3:0.
Во второй половине первого периода силовой приём у борта на защитнике «Торпедо» Вячеславе Войнове провёл форвард «Куньлуня» Остин Вон. Опытный защитник не сразу поднялся со льда, а за партнёра по команде вступился Максим Летунов. Оба хоккеиста сбросили перчатки и подрались, а хоккеист китайского клуба завалил на лёд игрока нижегородской команды. Оба хоккеиста получили по пять минут за драку, а Войнов ушёл в раздевалку при помощи докторов «Торпедо».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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