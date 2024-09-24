Журналист НХЛ назвал зарплату, обсуждаемую с Шестёркиным по контракту с «Рейнджерс»

Журналист НХЛ Винс Меркольяно в подкасте Blueshirts Breakaway отметил, что зарплата российского вратаря Игоря Шестёркина по новому контракту с «Рейнджерс» не превысит $ 12 млн, но превысит $ 10,5 млн. Скорее всего, стороны договорятся о контракте в пределах этих цифр. Ранее в СМИ появилась информация, что, если к моменту начала чемпионата для «Рейнджерс» 9 октября не будет достигнуто соглашение, переговоры будут отложены до конца сезона.

28-летний Шестёркин был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ 2014 года в четвёртом раунде под общим 118-м номером. В команде российский вратарь оказался в 2019 году.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний Шестёркин провёл 71 матч и одержал 46 побед, отражая а среднем 92,7% бросков и заработав коэффициент надёжности 2,34.