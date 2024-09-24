Кудашов — о победе над «Барысом»: хорошо сегодня сыграли, целостно

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Барысом» (3:1) и отметил важность игры в меньшинстве. Бело-голубые нейтрализовали двойное численное большинство соперника, продолжавшееся почти две минуты.

«Хорошо сегодня сыграли, целостно, в большинстве и в меньшинстве, в атаке и в обороне. Но удаления всё равно появляются у нас. Стараемся это исправить, чтобы было минимальное количество. Вот опять сегодня две минуты втроём отработали. Но хорошо, что не пропустили, за это большая благодарность игрокам. Игра была похожа на что-то содержательное. Все три периода более-менее ровно», — цитирует Кудашова пресс-служба «Барыса».