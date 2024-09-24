Кудашов — о победе над «Барысом»: хорошо сегодня сыграли, целостно
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Барысом» (3:1) и отметил важность игры в меньшинстве. Бело-голубые нейтрализовали двойное численное большинство соперника, продолжавшееся почти две минуты.
«Хорошо сегодня сыграли, целостно, в большинстве и в меньшинстве, в атаке и в обороне. Но удаления всё равно появляются у нас. Стараемся это исправить, чтобы было минимальное количество. Вот опять сегодня две минуты втроём отработали. Но хорошо, что не пропустили, за это большая благодарность игрокам. Игра была похожа на что-то содержательное. Все три периода более-менее ровно», — цитирует Кудашова пресс-служба «Барыса».
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Менелл) – 05:34 (5x4) 0:2 Уил (Пакетт) – 26:15 (5x5) 1:2 Омирбеков (Савицкий, Данияр) – 28:17 (5x4) 1:3 Гусев (Пакетт) – 43:57 (5x5)
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