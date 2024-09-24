Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов — о победе над «Барысом»: хорошо сегодня сыграли, целостно

Кудашов — о победе над «Барысом»: хорошо сегодня сыграли, целостно
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Барысом» (3:1) и отметил важность игры в меньшинстве. Бело-голубые нейтрализовали двойное численное большинство соперника, продолжавшееся почти две минуты.

«Хорошо сегодня сыграли, целостно, в большинстве и в меньшинстве, в атаке и в обороне. Но удаления всё равно появляются у нас. Стараемся это исправить, чтобы было минимальное количество. Вот опять сегодня две минуты втроём отработали. Но хорошо, что не пропустили, за это большая благодарность игрокам. Игра была похожа на что-то содержательное. Все три периода более-менее ровно», — цитирует Кудашова пресс-служба «Барыса».

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Менелл) – 05:34 (5x4)     0:2 Уил (Пакетт) – 26:15 (5x5)     1:2 Омирбеков (Савицкий, Данияр) – 28:17 (5x4)     1:3 Гусев (Пакетт) – 43:57 (5x5)    
Материалы по теме
Видео
Дубль Никиты Гусева принёс московскому «Динамо» победу в матче с «Барысом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android