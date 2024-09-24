И. о. главного тренера «Барыса» об 1:3 с «Динамо»: понравились настрой и самоотверженность

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Евгений Королёв прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3).

«Начали неплохо, немного по-другому стали играть, более активно. Понятное дело, что за такое короткое время перестроить всё, чтобы все понимали, сложно. Поэтому, конечно, были ошибки. Но в целом неплохое движение было. Да, некоторые игроки выпадают пока. Настрой понравился, самоотверженность понравилась. Хотелось бы больше видеть блокированных бросков.

Хотелось бы, чтобы мы меньше потерь совершали, и, конечно, когда ты проигрываешь единоборства, не выигрываешь стыки, соперник овладевает шайбой, сложно на что-то рассчитывать. А так в целом молодцы, боролись ребята до конца. Не получилось забить «пять на три». В принципе, были пару неплохих моментов», — цитирует Королёва пресс-служба клуба.