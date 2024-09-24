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«Автомобилист» нанёс «Нефтехимику» четвёртое поражение подряд

«Автомобилист» нанёс «Нефтехимику» четвёртое поражение подряд
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Автомобилистом». Победу одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Валк (Зборовский) – 08:33 (4x5)     1:1 Дергачёв (Сериков, Белозёров) – 18:31 (5x3)     1:2 Эберт (Кузнецов, Мэйсек) – 35:06 (5x5)    

В середине первого периода голом в меньшинстве счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Кёртис Валк, которому ассистировал Сергей Зборовский. В концовке первого периода при игре в формате 5х3 счёт сравнял форвард «Нефтехимика» Александр Дергачёв с передач Артёма Серикова и Андрея Белозёрова. Во втором периоде Ник Эберт вновь вывел гостей вперёд. Ему ассистировали Владимир Кузнецов и Брукс Мэйсек. Этот гол оказался победным в матче.

Таким образом, «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение подряд, «Автомобилист» одержал третью победу кряду.

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