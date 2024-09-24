Вячеслав Войнов не смог доиграть матч из-за силового приёма хоккеиста «Куньлуня»

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Торпедо». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 4:2.

В конце первого периода травму в столкновении у борта получил защитник «Торпедо» Вячеслав Войнов. Силовой приём на опытном защитнике применил форвард «Куньлуня» Остин Вон. Войнов не смог сразу подняться со льда и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала нижегородского клуба. Судьи не усмотрели нарушения правил в действиях игрока китайской команды.

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