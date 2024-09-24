Вячеслав Войнов не смог доиграть матч из-за силового приёма хоккеиста «Куньлуня»
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Торпедо». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Абрамов (Атанасов) – 00:58 (5x5) 0:2 Фирстов (Летунов, Силаев) – 05:34 (5x5) 0:3 Летунов (Фирстов, Артамонов) – 08:27 (5x5) 1:3 Локхарт (Шартье, Юрчо) – 45:39 (5x4) 1:4 Линч (Летунов, Конюшков) – 57:58 (5x4) 2:4 Фу (Локхарт) – 59:19 (4x4)
В конце первого периода травму в столкновении у борта получил защитник «Торпедо» Вячеслав Войнов. Силовой приём на опытном защитнике применил форвард «Куньлуня» Остин Вон. Войнов не смог сразу подняться со льда и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала нижегородского клуба. Судьи не усмотрели нарушения правил в действиях игрока китайской команды.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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