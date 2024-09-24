«Торпедо» обыграло «Куньлунь» и прервало четырёхматчевую серию поражений

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Торпедо». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 4:2.
Исход матча решили три гола нижегородского клуба в первые восемь с половиной минут игры. Уже на первой минуте счёт открыл нападающий «Торпедо» Михаил Абрамов с передачи Василия Атанасова. Затем ещё две шайбы забросили Владислав Фирстов и Максим Летунов. Китайский клуб смог ответить голами Люка Локхарта и Спенсера Фу в третьем периоде. Ещё одну шайбу «Торпедо» забросил Бобби Линч. Отметим, что не смог доиграть матч до конца защитник «Торпедо» Вячеслав Войнов.
Таким образом, «Торпедо» прервало четырёхматчевую серию поражений и выиграло свой третий матч в сезоне.
- 24 сентября 2024
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