«Торпедо» обыграло «Куньлунь» и прервало четырёхматчевую серию поражений

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Торпедо». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 4:2.

Исход матча решили три гола нижегородского клуба в первые восемь с половиной минут игры. Уже на первой минуте счёт открыл нападающий «Торпедо» Михаил Абрамов с передачи Василия Атанасова. Затем ещё две шайбы забросили Владислав Фирстов и Максим Летунов. Китайский клуб смог ответить голами Люка Локхарта и Спенсера Фу в третьем периоде. Ещё одну шайбу «Торпедо» забросил Бобби Линч. Отметим, что не смог доиграть матч до конца защитник «Торпедо» Вячеслав Войнов.

Таким образом, «Торпедо» прервало четырёхматчевую серию поражений и выиграло свой третий матч в сезоне.