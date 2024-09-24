Судьи изменили решение засчитать гол «Торпедо» в пустые ворота, заменив его штрафом игроку

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Торпедо». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 4:2.

На последней минуте матча нападающий «Торпедо» Михаил Абрамов убегал на пустые ворота «Куньлуня», когда Адам Кленденинг задержал его руками. Судья тут же показал, что гол в пустые ворота уже засчитан, а форвард «Торпедо» хоть и устоял на ногах, но принял решение не бросать шайбу, а поехал праздновать её с партнёрами по команде. Через несколько секунд судьи посовещались и решили отменить гол и выписать Кленденингу малый штраф за задержку. Абрамов и скамейка запасных «Торпедо» с негодованием приняли это решение.

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