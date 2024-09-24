Судьи изменили решение засчитать гол «Торпедо» в пустые ворота, заменив его штрафом игроку

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Торпедо». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 4:2.
На последней минуте матча нападающий «Торпедо» Михаил Абрамов убегал на пустые ворота «Куньлуня», когда Адам Кленденинг задержал его руками. Судья тут же показал, что гол в пустые ворота уже засчитан, а форвард «Торпедо» хоть и устоял на ногах, но принял решение не бросать шайбу, а поехал праздновать её с партнёрами по команде. Через несколько секунд судьи посовещались и решили отменить гол и выписать Кленденингу малый штраф за задержку. Абрамов и скамейка запасных «Торпедо» с негодованием приняли это решение.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 24 сентября 2024
-
22:01
-
21:51
-
21:48
-
21:25
-
21:11
-
20:59
-
20:40
-
20:15
-
20:10
-
19:45
-
19:15
-
19:05
-
18:55
-
18:46
-
18:39
-
18:32
-
18:27
-
18:15
-
17:45
-
17:20
-
16:55
-
16:40
-
16:20
-
15:44
-
15:25
-
15:13
-
15:07
-
14:45
-
14:31
-
14:18
-
14:12
-
14:00
-
13:55
-
13:40
-
13:22