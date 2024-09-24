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Судьи изменили решение засчитать гол «Торпедо» в пустые ворота, заменив его штрафом игроку

Судьи изменили решение засчитать гол «Торпедо» в пустые ворота, заменив его штрафом игроку
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Торпедо». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Абрамов (Атанасов) – 00:58 (5x5)     0:2 Фирстов (Летунов, Силаев) – 05:34 (5x5)     0:3 Летунов (Фирстов, Артамонов) – 08:27 (5x5)     1:3 Локхарт (Шартье, Юрчо) – 45:39 (5x4)     1:4 Линч (Летунов, Конюшков) – 57:58 (5x4)     2:4 Фу (Локхарт) – 59:19 (4x4)    

На последней минуте матча нападающий «Торпедо» Михаил Абрамов убегал на пустые ворота «Куньлуня», когда Адам Кленденинг задержал его руками. Судья тут же показал, что гол в пустые ворота уже засчитан, а форвард «Торпедо» хоть и устоял на ногах, но принял решение не бросать шайбу, а поехал праздновать её с партнёрами по команде. Через несколько секунд судьи посовещались и решили отменить гол и выписать Кленденингу малый штраф за задержку. Абрамов и скамейка запасных «Торпедо» с негодованием приняли это решение.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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