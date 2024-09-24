Главный тренер «Автомобилиста» подвёл итоги тяжёлого выездного матча с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги тяжёлой выездного победного матча с «Нефтехимиком» (2:1) и отметил непростой график команды из Екатеринбурга.

«Третья игра на выезде, тяжёлый рабочий соперник. Настраивали ребят на силовую борьбу, борьбу за шайбу, борьбу под воротами. Спасибо, что они выдержали это, не очень приятные для нас моменты, и довели игру до победы. Надёжная игра в обороне? Ребята стараются, работают и в атаке, и в защите, помогают друг другу. Есть взаимовыручка, где-то вратарь помогает, этакая цепочка, здорово, что есть эта взаимовыручка», – цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.