Леонтьев — о поражении от «Автомобилиста»: парни сражались, мне не в чем упрекнуть их
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (1:2) и посетовал на низкую реализацию голевых моментов.
«Парни сражались, мне не в чем упрекнуть их. Лавка живая была, на поле моменты создавали. Переиграли, перебросали соперника, но шайба не идёт, с одним голом тяжеловато побеждать. Играли активно, агрессивно, но, к сожалению, нерезультативно. Игра в хоккей непредсказуема, поэтому такие бывают матчи. Положительные аспекты матча? Есть игра, это самое главное. Парни бьются, прогрессируют, есть новички, которые проводят первый год в КХЛ, они добавляют. Есть рисунок игры, и, если он есть, результат придёт», – цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Валк (Зборовский) – 08:33 (4x5) 1:1 Дергачёв (Сериков, Белозёров) – 18:31 (5x3) 1:2 Эберт (Кузнецов, Мэйсек) – 35:06 (5x5)
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