Леонтьев — о поражении от «Автомобилиста»: парни сражались, мне не в чем упрекнуть их

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (1:2) и посетовал на низкую реализацию голевых моментов.

«Парни сражались, мне не в чем упрекнуть их. Лавка живая была, на поле моменты создавали. Переиграли, перебросали соперника, но шайба не идёт, с одним голом тяжеловато побеждать. Играли активно, агрессивно, но, к сожалению, нерезультативно. Игра в хоккей непредсказуема, поэтому такие бывают матчи. Положительные аспекты матча? Есть игра, это самое главное. Парни бьются, прогрессируют, есть новички, которые проводят первый год в КХЛ, они добавляют. Есть рисунок игры, и, если он есть, результат придёт», – цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.