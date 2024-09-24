Игорь Ларионов оценил победу «Торпедо» над «Куньлунем»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с «Куньлунем» (4:2) и отметил игру соперника, который боролся до конца, несмотря на три быстрые пропущенные шайбы.

«Хочу поздравить наших ребят с победой. Приятно, что серия поражений закончилась. Хорошее начало матча дало импульс команде. К большому сожалению, наша дисциплина и отношение к тем игровым моментам, что случились в третьем периоде, очень настораживают. Хочу и команду соперника поздравить с хорошей игрой, после такого жёсткого начала матча они не опустили руки, продолжали играть, это говорит, что команда старается и играет до конца.

Решающий момент? Четвёртый гол, который успокоил и немного снял стресс. Предупреждали ребят, что игроки соперников прошли североамериканскую школу, бьются до последнего. Мы были близки к реализации большинства «пять на три». Шайба не заходила в ворота. Ребята показали хорошее движение, но удача не приходит сама, её надо добиваться. Хорошо, что в третьем периоде реализовали большинство», – цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.