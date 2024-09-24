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Игорь Ларионов оценил победу «Торпедо» над «Куньлунем»

Игорь Ларионов оценил победу «Торпедо» над «Куньлунем»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с «Куньлунем» (4:2) и отметил игру соперника, который боролся до конца, несмотря на три быстрые пропущенные шайбы.

«Хочу поздравить наших ребят с победой. Приятно, что серия поражений закончилась. Хорошее начало матча дало импульс команде. К большому сожалению, наша дисциплина и отношение к тем игровым моментам, что случились в третьем периоде, очень настораживают. Хочу и команду соперника поздравить с хорошей игрой, после такого жёсткого начала матча они не опустили руки, продолжали играть, это говорит, что команда старается и играет до конца.

Решающий момент? Четвёртый гол, который успокоил и немного снял стресс. Предупреждали ребят, что игроки соперников прошли североамериканскую школу, бьются до последнего. Мы были близки к реализации большинства «пять на три». Шайба не заходила в ворота. Ребята показали хорошее движение, но удача не приходит сама, её надо добиваться. Хорошо, что в третьем периоде реализовали большинство», – цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Абрамов (Атанасов) – 00:58 (5x5)     0:2 Фирстов (Летунов, Силаев) – 05:34 (5x5)     0:3 Летунов (Фирстов, Артамонов) – 08:27 (5x5)     1:3 Локхарт (Шартье, Юрчо) – 45:39 (5x4)     1:4 Линч (Летунов, Конюшков) – 57:58 (5x4)     2:4 Фу (Локхарт) – 59:19 (4x4)    
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