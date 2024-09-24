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«Юмор или позор». Ларионов — об отменённом голе Абрамова в пустые ворота

«Юмор или позор». Ларионов — об отменённом голе Абрамова в пустые ворота
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил отменённый гол в пустые ворота в концовке матча с «Куньлунем» (4:2). Судья прервал свистком выход Михаила Абрамова на пустые ворота, засчитал шайбу, а после совещания с арбитрами принял решение отменить гол и выписать две штрафные минуты за задержку.

«Этот эпизод можно перевести в юмор или в позор. Не хочется говорить, что такие моменты не должны случаться в нашей лиге. Если человек выходит на пустые ворота и раздаётся сигнал, что это гол, а потом отменяется… Естественно, все делают ошибки, у каждого бывает. Хорошо, что счёт был не 2:1, запас был в две-три шайбы. Думаю, судьи разберутся.

Мне было слышать смешно такое, впервые в моей карьере. Давайте не судить строго. Будем надеяться, что судьи поправят этот момент. Абрамов должен был забивать в пустые ворота, если не уверены, то не свистите. Он дисциплинированно остановился после свистка, ведь это считается голом. Конечно, каждый игрок считает свои голы, но сезон длинный, Абрамов ещё добавит голы в свою копилку», – цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Абрамов (Атанасов) – 00:58 (5x5)     0:2 Фирстов (Летунов, Силаев) – 05:34 (5x5)     0:3 Летунов (Фирстов, Артамонов) – 08:27 (5x5)     1:3 Локхарт (Шартье, Юрчо) – 45:39 (5x4)     1:4 Линч (Летунов, Конюшков) – 57:58 (5x4)     2:4 Фу (Локхарт) – 59:19 (4x4)    
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