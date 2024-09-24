«Юмор или позор». Ларионов — об отменённом голе Абрамова в пустые ворота

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил отменённый гол в пустые ворота в концовке матча с «Куньлунем» (4:2). Судья прервал свистком выход Михаила Абрамова на пустые ворота, засчитал шайбу, а после совещания с арбитрами принял решение отменить гол и выписать две штрафные минуты за задержку.

«Этот эпизод можно перевести в юмор или в позор. Не хочется говорить, что такие моменты не должны случаться в нашей лиге. Если человек выходит на пустые ворота и раздаётся сигнал, что это гол, а потом отменяется… Естественно, все делают ошибки, у каждого бывает. Хорошо, что счёт был не 2:1, запас был в две-три шайбы. Думаю, судьи разберутся.

Мне было слышать смешно такое, впервые в моей карьере. Давайте не судить строго. Будем надеяться, что судьи поправят этот момент. Абрамов должен был забивать в пустые ворота, если не уверены, то не свистите. Он дисциплинированно остановился после свистка, ведь это считается голом. Конечно, каждый игрок считает свои голы, но сезон длинный, Абрамов ещё добавит голы в свою копилку», – цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.