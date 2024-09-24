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Главный тренер «Торпедо» сообщил о характере травмы Вячеслава Войнова

Главный тренер «Торпедо» сообщил о характере травмы Вячеслава Войнова
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о характере травмы защитника Вячеслава Войнова. Опытный игрок обороны получил повреждение после силового приёма Остина Вона.

«Пока мы не знаем вердикта докторов по Войнову. На данный момент у него повреждение задней поверхности бедра, более чёткий вердикт будет завтра утром», – цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

После силового приёма у борта в конце первого периода Войнов не смог сразу подняться со льда, он ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала нижегородского клуба и больше на площадке не появлялся. Судьи не усмотрели нарушения правил в действиях игрока китайской команды.

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