Главный тренер «Торпедо» сообщил о характере травмы Вячеслава Войнова

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о характере травмы защитника Вячеслава Войнова. Опытный игрок обороны получил повреждение после силового приёма Остина Вона.

«Пока мы не знаем вердикта докторов по Войнову. На данный момент у него повреждение задней поверхности бедра, более чёткий вердикт будет завтра утром», – цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

После силового приёма у борта в конце первого периода Войнов не смог сразу подняться со льда, он ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала нижегородского клуба и больше на площадке не появлялся. Судьи не усмотрели нарушения правил в действиях игрока китайской команды.