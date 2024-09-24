Ларионов — об уходе Яна: если кто-то больше думает о своих очках, ему с нами не по пути

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил обмен нападающего Денниса Яна в «Салават Юлаев». Нижегородский клуб получил денежную коменсацию за форварда, сыгравшего лишь два матча в текущем сезоне.

«Мы не стараемся кого-то держать, наказывать. Если человек захотел сменить команду, не хочет играть в коллективе, мы не можем его держать. Команда прежде всего, командный успех. Если кто-то больше думает о своих очках, ему с нами не по пути. Желаем Денису успеха, на этом точка.

У нас пошли травмы, это часть хоккея. Кагарлицкий сейчас с нами, готовится, набирает необходимые кондиции. Нам предстоит сложная поездка, поэтому пригодится его опыт, сейчас он свежий. Надеемся увидеть то, что хотим увидеть.

Одна шайба Свечникова на старте сезона? Не хочется никого критиковать, делать выводы. Может, он начал сезон не так ярко, но у него новая команда. Он работает, старается, создаёт моменты. Понятно, что он сам переживает, но это командный игрок, что радует», – цитирует Ларионова пресс-служба клуба.