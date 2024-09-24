«Опять наступаем на те же грабли». Кравец — о проваленном первом периоде матча с «Торпедо»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец подвёл итоги матча с «Торпедо» (2:4) и отметил проигранный первый период со счётом 0:3.

«К сожалению, опять наступаем на те же грабли, что несколько раз было и в предыдущих играх, – это первый период. Нужно быть готовым с первого вбрасывания к быстрой, активной игре. Нужно сразу включаться всем пяти игрокам и вратарю в движение, в правильную работу. В очередной раз мы этого не сделали и, получив три гола, начинаем преодолевать трудности. В большинстве достаточно неплохо играли, было много моментов, можно забивать побольше в таких ситуациях.

Во втором и третьем периодах считаю, что мы не уступили сопернику, а где-то и получше сыграли. И по броскам мы тоже выиграли, но нужно, чтобы броски завершались голами. Неприятно, но это хоккей, нужно всем вместе менять ситуацию, готовиться к следующей игре», – цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.