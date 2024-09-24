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«Опять наступаем на те же грабли». Кравец — о проваленном первом периоде матча с «Торпедо»

«Опять наступаем на те же грабли». Кравец — о проваленном первом периоде матча с «Торпедо»
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец подвёл итоги матча с «Торпедо» (2:4) и отметил проигранный первый период со счётом 0:3.

«К сожалению, опять наступаем на те же грабли, что несколько раз было и в предыдущих играх, – это первый период. Нужно быть готовым с первого вбрасывания к быстрой, активной игре. Нужно сразу включаться всем пяти игрокам и вратарю в движение, в правильную работу. В очередной раз мы этого не сделали и, получив три гола, начинаем преодолевать трудности. В большинстве достаточно неплохо играли, было много моментов, можно забивать побольше в таких ситуациях.

Во втором и третьем периодах считаю, что мы не уступили сопернику, а где-то и получше сыграли. И по броскам мы тоже выиграли, но нужно, чтобы броски завершались голами. Неприятно, но это хоккей, нужно всем вместе менять ситуацию, готовиться к следующей игре», – цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Абрамов (Атанасов) – 00:58 (5x5)     0:2 Фирстов (Летунов, Силаев) – 05:34 (5x5)     0:3 Летунов (Фирстов, Артамонов) – 08:27 (5x5)     1:3 Локхарт (Шартье, Юрчо) – 45:39 (5x4)     1:4 Линч (Летунов, Конюшков) – 57:58 (5x4)     2:4 Фу (Локхарт) – 59:19 (4x4)    
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