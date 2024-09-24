«Вашингтон» исключил российского хоккеиста из тренировочного лагеря

«Вашингтон» сократил состав, участвующий в предсезонном тренировочном лагере до 51 хоккеиста. «Кэпиталз» отправили в АХЛ и другие лиги 20 игроков. В числе отправленных в АХЛ хоккеистов значится российский защитник Дмитрий Осипов.

Фото: «Вашингтон»

Осипов ещё не имеет опыта выступления в НХЛ. 27-летний хоккеист провёл в АХЛ 188 матчей и набрал 19 (8+11) очков с показателем полезности «-34».

В стартовавшей предсезонке НХЛ «Вашингтон» провёл лишь один матч. Столичный клуб на своей площадке уступил «Филадельфии» со счётом 2:6. Отметим, что основной состав команды ещё не принимал участия в выставочных матчах. Следующим соперником «Кэпиталз» станет «Бостон Брюинз». Матч пройдёт на домашней площадке «Бостона» 25 февраля и начнётся в 2:00 мск.