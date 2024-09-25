«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Бостону» в предсезонном матче НХЛ

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз», который прошёл на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). «Бостон» обыграл соперника со счётом 4:2.

В составе победителей голами отметились Райли Тафти, Фабиан Люселль, Патрик Браун и Джастин Бразо. За «Вашингтон» отличились Эндрю Кристалл и Коннор Макмайкл. Российский нападающий Александр Овечкин не попал в заявку на игру.

Из россиян в матче сыграли нападающий «Брюинз» Георгий Меркулов, записавший на свой счёт результативную передачу, и форвард «Кэпиталз» Иван Мирошниченко.

Напомним, следующий сезон НХЛ стартует 4 октября.

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