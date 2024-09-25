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«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Бостону» в предсезонном матче НХЛ

«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Бостону» в предсезонном матче НХЛ
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Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз», который прошёл на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). «Бостон» обыграл соперника со счётом 4:2.

НХЛ — предсезонные матчи
25 сентября 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Тафти (Истерли) – 11:51 (5x5)     2:0 Люселль (Кэллахан, Харрисон) – 22:59 (5x4)     3:0 Браун (Митчелл) – 29:46 (5x5)     3:1 Макмайкл (Дюбуа, Уилсон) – 31:00 (5x5)     4:1 Бразо (Меркулов, Джонсон) – 42:12 (5x5)     4:2 Кристалл (Рыбински, Дюбе) – 59:16 (5x5)    

В составе победителей голами отметились Райли Тафти, Фабиан Люселль, Патрик Браун и Джастин Бразо. За «Вашингтон» отличились Эндрю Кристалл и Коннор Макмайкл. Российский нападающий Александр Овечкин не попал в заявку на игру.

Из россиян в матче сыграли нападающий «Брюинз» Георгий Меркулов, записавший на свой счёт результативную передачу, и форвард «Кэпиталз» Иван Мирошниченко.

Напомним, следующий сезон НХЛ стартует 4 октября.

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