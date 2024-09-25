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«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ с 10 голами

«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ с 10 голами
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Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс», который прошёл на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Рейнджерс» обыграли соперника со счётом 6:4.

НХЛ — предсезонные матчи
25 сентября 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал (Дюклер, Холовски) – 23:41 (5x5)     0:2 Хаттон (Фэшинг, Сизикас) – 24:21 (5x5)     0:3 Барзал (Дюклер, Добсон) – 35:48 (5x5)     1:3 Джонс (Эдстрём) – 46:09 (5x5)     1:4 Хорват – 47:24 (5x5)     2:4 Хитил (Крайдер, Зибанеджад) – 53:50 (5x4)     3:4 Джонс (Труба) – 57:48 (5x5)     4:4 Крайдер (Лафреньер, Трочек) – 58:41 (6x5)     5:4 Эдстрём (Труба, Джонс) – 59:22 (5x5)     6:4 Крайдер – 59:49 (en)    

В составе победителей голами отметились Зак Джонс (дубль), Филип Хитил, Крис Крайдер (дубль) и Адам Эдстрём. За «Айлендерс» отличились Мэтью Барзал (дубль), Грант Хаттон и Бо Хорват. Отметим, что «Рейнджерс» удалось отыграть по ходу встречи преимущество соперника в три шайбы.

Из россиян в составе «Рейнджерс» на льду появились Артемий Панарин и Игорь Шестёркин, а в «Айлендерс» — Семён Варламов и Александр Романов.

Напомним, следующий сезон НХЛ стартует 4 октября.

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