«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ с 10 голами

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс», который прошёл на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Рейнджерс» обыграли соперника со счётом 6:4.

В составе победителей голами отметились Зак Джонс (дубль), Филип Хитил, Крис Крайдер (дубль) и Адам Эдстрём. За «Айлендерс» отличились Мэтью Барзал (дубль), Грант Хаттон и Бо Хорват. Отметим, что «Рейнджерс» удалось отыграть по ходу встречи преимущество соперника в три шайбы.

Из россиян в составе «Рейнджерс» на льду появились Артемий Панарин и Игорь Шестёркин, а в «Айлендерс» — Семён Варламов и Александр Романов.

Напомним, следующий сезон НХЛ стартует 4 октября.

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