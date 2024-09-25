Шайба Никиты Комарова помогла «Баффало» обыграть в гостях «Питтсбург» в предсезонном матче

Сегодня, 25 сентября, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Баффало Сэйбрз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге завершилась со счётом 2:3 (1:2, 1:1, 0:0).

В составе победителей отличились Грэм Слаггерт и Антон Вальберг, а также гол на счету российского защитника Никиты Комарова. За «Питтсбург» голами отметились Кевин Хейз и Джек Сент-Айвани.

Первый матч нового сезона НХЛ «Питтсбург» проведёт на домашней площадке 10 октября с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Баффало», в свою очередь, открывает регулярный чемпионат домашним матчем с «Нью-Джерси Дэвилз» 4 октября.

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