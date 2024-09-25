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Питтсбург Пингвинз — Баффало Сэйбрз, результат матча 25 сентября 2024, счёт 2:3, предсезонный матч НХЛ

Шайба Никиты Комарова помогла «Баффало» обыграть в гостях «Питтсбург» в предсезонном матче
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Сегодня, 25 сентября, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Баффало Сэйбрз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге завершилась со счётом 2:3 (1:2, 1:1, 0:0).

НХЛ — предсезонные матчи
25 сентября 2024, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Сент-Айвани (Джонстоун) – 02:57 (5x5)     1:1 Слаггерт (Метса, Уоррен) – 12:43 (5x5)     1:2 Новиков (Данн, Туллио) – 14:39 (5x5)     2:2 Хейз (Гласс, Ши) – 24:32 (5x5)     2:3 Вальберг (Туллио) – 26:42 (5x4)    

В составе победителей отличились Грэм Слаггерт и Антон Вальберг, а также гол на счету российского защитника Никиты Комарова. За «Питтсбург» голами отметились Кевин Хейз и Джек Сент-Айвани.

Первый матч нового сезона НХЛ «Питтсбург» проведёт на домашней площадке 10 октября с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Баффало», в свою очередь, открывает регулярный чемпионат домашним матчем с «Нью-Джерси Дэвилз» 4 октября.

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