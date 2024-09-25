Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тампа-Бэй Лайтнинг – Каролина Харрикейнз, результат матча 25 сентября 2024, счет 1:2, предсезонный матч

«Тампа-Бэй» без Кучерова и Василевского проиграла «Каролине» с Кочетковым и Орловым
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 24 на 25 сентября мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился предсезонный матч Национальной Хоккейной Лиги между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз». Волевую победу со счётом 2:1 одержали хоккеисты «Каролины».

НХЛ — предсезонные матчи
25 сентября 2024, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Браун (Карлайл, Эдмондс) – 09:40 (5x5)     1:1 Хонка (Джост) – 28:14 (5x5)     1:2 Хеймосалми (Блейк) – 59:15 (5x5)    

На десятой минуте игры счёт открыл нападающий «Тампы» Логан Браун. На 29-й минуте защитник гостей Анттони Хонка забросил ответную шайбу. На последней минуте основного времени победу «ураганам» принёс защитник Алекси Хеймосалми.

В составе «Каролины» полный матч отыграл российский вратарь Пётр Кочетков (95,7% отражённых бросков — 22 из 23), на счету защитника Дмитрия Орлова один бросок по воротам и три силовых приёма. Российские игроки «Тампы» — голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров — в игре участия не приняли.

Материалы по теме
Контракт россиянина Кочеткова попал в топ-10 самых выгодных в НХЛ по версии Daily Faceoff
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android