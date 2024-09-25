«Тампа-Бэй» без Кучерова и Василевского проиграла «Каролине» с Кочетковым и Орловым

В ночь с 24 на 25 сентября мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился предсезонный матч Национальной Хоккейной Лиги между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз». Волевую победу со счётом 2:1 одержали хоккеисты «Каролины».

На десятой минуте игры счёт открыл нападающий «Тампы» Логан Браун. На 29-й минуте защитник гостей Анттони Хонка забросил ответную шайбу. На последней минуте основного времени победу «ураганам» принёс защитник Алекси Хеймосалми.

В составе «Каролины» полный матч отыграл российский вратарь Пётр Кочетков (95,7% отражённых бросков — 22 из 23), на счету защитника Дмитрия Орлова один бросок по воротам и три силовых приёма. Российские игроки «Тампы» — голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров — в игре участия не приняли.