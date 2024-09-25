Артемий Панарин получил травму во время предсезонного матча с «Нью-Йорк Айлендерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин покинул площадку во время предсезонного матча вторника с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы. Об этом сообщает CBS Spotrs.

По данным источника, форвард получил травму нижней части тела и всё ещё находится на обследовании. 32-летний игрок является важной частью состава «Рейнджерс», поэтому команда будет крайне осторожно относиться к его здоровью в оставшуюся часть предсезонного периода.

Отметим, что недавно Артемий Панарин в топ-10 лучших (по рейтингу) хоккеистов игры из Европы по версии Electronic Arts, где занял четвёртую строчку.

Напомним, Панарин выбыл из игры в третьем периоде. Следующий матч «Рейнджерс» проведёт в четверг с «Брюинз».