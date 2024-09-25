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Сан-Хосе Шаркс – Анахайм Дакс, результат матча 25 сентября 2024, счет 3:4, предсезонный матч

«Сан-Хосе» уступил «Анахайму», Данил Гущин оформил «гол+пас»
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В ночь с 24 на 25 сентября мск на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился предсезонный матч Национальной Хоккейной Лиги между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Волевую победу со счётом 4:3 одержали хоккеисты «Анахайма».

НХЛ — предсезонные матчи
25 сентября 2024, среда. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гущин (Рутта, Уолман) – 07:22 (5x5)     2:0 Веннберг (Зеттерлунд, Уолман) – 11:59 (5x4)     2:1 Мейер (Дионисио, Харкинс) – 21:44 (5x5)     2:2 Сидоров (Писик, Катчук) – 33:02 (5x4)     2:3 Лисон (Нестеренко) – 34:57 (5x5)     2:4 Писик (Мейер, Данск) – 37:38 (5x4)     3:4 Томпсон (Бюстедт, Гущин) – 39:08 (5x4)    

Первую шайбу в составе хозяев поля забросил российский нападающий Данил Гущин, который отличился на восьмой минуте игры. На 12-й минуте шведский форвард Александер Веннберг реализовал большинство и удвоил преимущество «акул».

Во втором периоде гости забросили четыре шайбы подряд, одна из них на счету белорусского нападающего Егора Сидорова (в большинстве). На 40-й минуте хозяева льда сократили отставание, установив окончательный счёт — в этом эпизоде Гущин отметился результативной передачей.

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