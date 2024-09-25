«Сан-Хосе» уступил «Анахайму», Данил Гущин оформил «гол+пас»

В ночь с 24 на 25 сентября мск на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился предсезонный матч Национальной Хоккейной Лиги между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Волевую победу со счётом 4:3 одержали хоккеисты «Анахайма».

Первую шайбу в составе хозяев поля забросил российский нападающий Данил Гущин, который отличился на восьмой минуте игры. На 12-й минуте шведский форвард Александер Веннберг реализовал большинство и удвоил преимущество «акул».

Во втором периоде гости забросили четыре шайбы подряд, одна из них на счету белорусского нападающего Егора Сидорова (в большинстве). На 40-й минуте хозяева льда сократили отставание, установив окончательный счёт — в этом эпизоде Гущин отметился результативной передачей.