Легендарного финского экс-нападающего Яри Курри освистали на домашнем матче «Йокерита» с командой «Кикко-Поят» во второй финской лиге. Об этом сообщает Sports.cz.

Когда было объявлено его имя, на трибунах появился большой баннер с надписью «Яри Курри — персона нон грата».

Сообщается, что такая реакция болельщиков связана с его работой генеральным менеджером во время выступления финского клуба в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, Яри Курри покинул данную должность в феврале 2022 года.

Позже фанаты «Йокерита» выступили с заявлением, что они не имеют отношения к баннеру, однако их раскритиковали за это.