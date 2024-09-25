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Яри Курри освистали на домашнем матче «Йокерита»

Яри Курри освистали на домашнем матче «Йокерита»
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Легендарного финского экс-нападающего Яри Курри освистали на домашнем матче «Йокерита» с командой «Кикко-Поят» во второй финской лиге. Об этом сообщает Sports.cz.

Когда было объявлено его имя, на трибунах появился большой баннер с надписью «Яри Курри — персона нон грата».

Сообщается, что такая реакция болельщиков связана с его работой генеральным менеджером во время выступления финского клуба в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, Яри Курри покинул данную должность в феврале 2022 года.

Позже фанаты «Йокерита» выступили с заявлением, что они не имеют отношения к баннеру, однако их раскритиковали за это.

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