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Заслуженный тренер РФ: не знаю, чего ждать от Деанджело, не жду чудес даже от Кузнецова

Заслуженный тренер РФ: не знаю, чего ждать от Деанджело, не жду чудес даже от Кузнецова
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал переход американского защитника Тони Деанджело в СКА.

«Трудно сказать, чего можно ожидать от Деанджело. Я не жду чудес даже от Кузнецова. Наш хоккей не настолько слаб, чтобы игрок из НХЛ показывал здесь какие-то чудеса. Наоборот, в нашем чемпионате играть иногда сложнее, чем в Америке. Здесь другой режим.

В любом случае хорошо, что к нам приезжают североамериканцы. Наши зрители могут познакомиться с большим количеством иностранных игроков. Это укрепляет лигу и вносит свой колорит. Это полезное явление. При всём уважении к нашему хоккею мы с таким же уважением относимся к иностранным хоккеистам. Нет сомнений, что для них делают максимально комфортные условия. У иностранцев только положительные эмоции», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

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