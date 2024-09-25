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Локомотив — Авангард: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть

«Локомотив» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть
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Сегодня, 25 сентября, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Матч покажут тематические каналы КХЛ и KHL PRIME.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ярославский клуб после восьми сыгранных встреч набрал 13 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ястребы» с семью очками в активе находятся на восьмой строчке в таблице Востока. Отметим, что сибирский клуб потерпел пять поражений подряд.

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