«Локомотив» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть

Сегодня, 25 сентября, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Матч покажут тематические каналы КХЛ и KHL PRIME.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Ярославский клуб после восьми сыгранных встреч набрал 13 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ястребы» с семью очками в активе находятся на восьмой строчке в таблице Востока. Отметим, что сибирский клуб потерпел пять поражений подряд.