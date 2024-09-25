«Локомотив» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть

Сегодня, 25 сентября, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Матч покажут тематические каналы КХЛ и KHL PRIME.
Ярославский клуб после восьми сыгранных встреч набрал 13 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ястребы» с семью очками в активе находятся на восьмой строчке в таблице Востока. Отметим, что сибирский клуб потерпел пять поражений подряд.