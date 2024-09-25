ESPN предположил, сколько очков наберёт Никита Кучеров в новом сезоне

Журналистка Рэйчел Дорри в статье на сайте ESPN предположила, сколько очков наберёт российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Здесь задействовано много факторов, но Кучеров, как ожидается, не наберёт снова 144 очка. Кучеров, как прогнозируется, потерпит 20% падение результативности до 115 очков. С таким снижением результативности, он всё равно, как ожидается, закончит в топ-5 по очкам в НХЛ. Модель прогнозирует, что он забьёт 33 гола и сделает 82 результативные передачи. Вероятность повторения сезона со 144 очками составляет менее 15%.

Потерю Стэмкоса нельзя игнорировать. Химию, которая была у него с Кучеровым и Виктором Хедманом в большинстве, трудно сразу же повторить с другим игроком, независимо от того, насколько талантлив Джейк Гюнцель. У «Лайтнинг» не такой глубокий состав, как в годы побед в Кубке Стэнли. Такова цена успеха в НХЛ», — сказано в статье.