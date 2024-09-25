Защитник СКА Андрей Педан: русскому мату Деанджело учить не будем

Защитник СКА Андрей Педан рассказал о том, как команда встретила новичка петербургского клуба, американского защитника Тони Деанджело.

«Мы познакомились с Деанджело, перекинулись парой слов, но времени для тесного общения пока не было. Спросили, как он долетел, как обстановка, как город. Простые вопросы были, потому что он вообще первый раз в России. В свободном режиме все с ним поздоровались. Главный тренер показал ему раздевалку.

Все ребята готовы ему помочь адаптироваться. Но Тони не владеет русским языком, поэтому с этим поможем. Каким словам будем его учить? Точно не мату. Первые слова будут хоккейными: пас, открыт и так далее», – цитирует Педана Metaratings.