Рябыкин: нынешний «Барыс» напомнил «Авангард» образца первого сезона Боба Хартли

Бывший тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин рассказал, чего можно ждать от «Барыса» в сезоне-2024/2025 КХЛ, учитывая провальный старт команды.

— Какой потенциал у нынешнего «Барыса»?

— Мне эта команда чем-то напомнила «Авангард» образца первого сезона Боба Хартли. Тогда Хартли и нам, его помощникам, удалось из хороших имён сделать именно команду — неуступчивую, быструю, всеми четырьмя звеньями играющую в агрессивный, системный хоккей. И, кстати, одну из самых жёстких в КХЛ.

У нынешнего «Барыса» есть костяк — из хоккеистов сборной Казахстана, которая в начале сентября была в одном матче от выхода на Олимпиаду. Ну и линия легионеров — объективно одна из сильнейших в КХЛ. Много скоростных ребят. Считаю, у команды есть все возможности вернуть в Астану аншлаги — и как минимум выходить в плей-офф КХЛ, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.