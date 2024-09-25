Кожевников: Радулов творит чудеса в «Локомотиве», команда не гонится за именами

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру ярославского «Локомотива» и нападающего железнодорожников Александра Радулова.

«На данный момент «Локомотив» действительно является лидером КХЛ. У них сбалансированная команда, Саша Радулов там чудеса творит, придал им победного духа и уверенности. У них всегда была классная команда, видна работа тренера. Они не гонятся за именами. Кроме Александра, они и не взяли никого со значимым именем, но при этом у Ярославля всё получается. Они финалисты прошлого сезона, но они же и не провалились сейчас при этом, как многие другие лидеры. Идут очень уверенно, мне нравится их игра», — цитирует Кожевникова «ВсеПроСпорт».

Ярославский клуб после восьми сыгранных встреч набрал 13 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.