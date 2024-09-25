Заслуженный тренер РФ: в СКА приезжают суперигроки — безусловно, клуб раздражитель для КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил слова защитника СКА Ивана Выдренкова, который заявил, что петербургская команда является главным раздражителем в КХЛ.

«В общем и целом команда, которая давно ставит перед собой большие задачи и пока не может добраться до поставленной перед собой цели, конечно, раздражитель. Приезжают суперигроки, сам по себе состав наполнен очень сильными хоккеистами, если рассматривать в отношении нашей лиги. Поэтому, конечно, СКА – раздражитель. Безусловно», — цитирует Канарейкина «Советский спорт».

В текущем сезоне СКА одержал четыре победы в семи матчах. С 11 баллами в активе подопечные Романа Ротенберга занимают третье место в таблице Запада.