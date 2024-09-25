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Юрий Новиков рассказал, почему КХЛ нужно вернуться к большим площадкам

Юрий Новиков рассказал, почему КХЛ нужно вернуться к большим площадкам
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков объяснил, почему КХЛ нужно вернуться к большим площадкам.

«Я считаю, что нам нужно возвращаться к большим площадкам. Вся эта толкотня и суета сует лишает хоккей зрелищности, которая была в советские времена. Маленькие площадки толком ничего не дали. Наоборот, они убирают зрелище. И у таких мастеров, как Кузнецов, нет пространства для того, чтобы показать свой класс. Поэтому я считаю, что переход на маленькие площадки был ошибкой. Мы из него толком ничего не получили», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Ранее Юрий Новиков прокомментировал переход американского защитника Тони Деанджело в СКА.

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