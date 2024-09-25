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Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс не смог завершить тренировку из-за повреждения

Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс не смог завершить тренировку из-за повреждения
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Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс покинул тренировку из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщает TSN.

«Просто проблема с верхней частью тела. Ничего серьёзного, с ним всё должно быть в порядке», — заявил главный тренер канадского клуба Крэйг Берюбе.

Мэттьюс принял участие в предсезонном матче «Торонто» в воскресенье. Он забил гол и нанёс пять бросков в проигранном матче с «Оттавой Сенаторз».

«Мэйпл Лифс» откроют регулярный сезон 9 октября матчем с «Монреаль Канадиенс».

Мэттьюс был выбран канадским клубом под общим первым номером на драфте НХЛ — 2016. Форвард выступает за команду с сезона-2016/2017. В минувшем сезоне «Торонто» дошёл до четвертьфинала Восточной конференции.

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