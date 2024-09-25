Михаил Грабовский высказался о пробном контракте Николая Кулёмина с «Оттавой»

Экс-нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Михаил Грабовский высказался о пробном контракте российского нападающего Николая Кулёмина с «Оттавой Сенаторз».

«Моя первая реакция: «Погодите, что?» Я был немного удивлён. Но потом я посмотрел на его ноги и сказал: «О, наверное, он всё ещё может это сделать». Он машина и всегда надёжен.

В его возрасте у Николая много опыта и спокойствия. Ты просто должен делать всё, что можешь. Тренер говорит тебе, сколько минут ты играешь, и ты это делаешь. Думаю, Кули уже знает, что он не забьёт 30 голов за сезон, верно? Ему просто нужно быть игроком четвёртого звена», — приводит слова Грабовского The Athletic.