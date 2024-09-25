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Назаров: игроки из других стран едут в Россию с удовольствием, Европа и рядом не стояла

Назаров: игроки из других стран едут в Россию с удовольствием, Европа и рядом не стояла
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Известный тренер Андрей Назаров высказался о желании легионеров выступать в Континентальной хоккейной лиге.

«Сегодня в КХЛ очередной насыщенный день, да и в целом старт регулярного чемпионата получился ярким и событийным. Отмечу, что в нашу лигу продолжают приезжать звёздные игроки. Например, вслед за Евгением Кузнецовым в СКА подписали контракт с Тони Деанджело. Это говорит о том, что наш чемпионат занимает безоговорочное второе место в мире после НХЛ как в плане зрелищности, так и в плане финансовой привлекательности. Никакая Европа и рядом не стояла. Спортсмены из других стран едут в Россию с большим удовольствием.

На этом фоне интересно наблюдать, как у западных лидеров в последние дни случился приступ миролюбия. Но все прекрасно понимают, что после этого с большой долей вероятности последует обман. Мы идём своим путём и знаем, что делать. Важно сплотиться вокруг национального лидера, встать плечом к плечу друг к другу, помогать в трудную минуту, поддерживать. Победа обязательно будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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