Назаров: игроки из других стран едут в Россию с удовольствием, Европа и рядом не стояла

Известный тренер Андрей Назаров высказался о желании легионеров выступать в Континентальной хоккейной лиге.

«Сегодня в КХЛ очередной насыщенный день, да и в целом старт регулярного чемпионата получился ярким и событийным. Отмечу, что в нашу лигу продолжают приезжать звёздные игроки. Например, вслед за Евгением Кузнецовым в СКА подписали контракт с Тони Деанджело. Это говорит о том, что наш чемпионат занимает безоговорочное второе место в мире после НХЛ как в плане зрелищности, так и в плане финансовой привлекательности. Никакая Европа и рядом не стояла. Спортсмены из других стран едут в Россию с большим удовольствием.

На этом фоне интересно наблюдать, как у западных лидеров в последние дни случился приступ миролюбия. Но все прекрасно понимают, что после этого с большой долей вероятности последует обман. Мы идём своим путём и знаем, что делать. Важно сплотиться вокруг национального лидера, встать плечом к плечу друг к другу, помогать в трудную минуту, поддерживать. Победа обязательно будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.