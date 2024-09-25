Владимир Плющев назвал главную проблему «Авангарда» в последних матчах

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что в последних матчах «Авангарда» содержание игры омского клуба не отвечает запросам болельщиков.

«Дело не в том, что они теряют очки. Проблема скорее в том, что содержание игры не отвечает запросам болельщиков и руководства. Фанаты всегда волнуются, но я думаю, что главным для клуба является качественный анализ причин происходящего. Всегда надо понять, оценить поражение с учётом причин, которые к нему привели. Всё остальное – жизнь и игра», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

«Авангард» текущий сезон начал с трёх побед подряд, однако затем уступил в четырёх матчах кряду. Игра со СКА (1:4) стала для омичей пятой проигранной подряд.