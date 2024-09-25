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Форвард «Авангарда» рассказал о стиле работы главного тренера Сергея Звягина

Форвард «Авангарда» рассказал о стиле работы главного тренера Сергея Звягина
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Нападающий «Авангарда» Александр Филатьев рассказал о стиле работы главного тренера омичей Сергея Звягина.

— Какой Сергей Звягин тренер?
— Сильный психолог. Есть тренеры, которые сильно кричат, если игрок ошибся. И ты после этого крика своей тени боишься, думаешь, лишь бы в следующей смене не потерять шайбу, не ошибиться. Сергей Евгеньевич в этом плане другой, мне очень нравится его подход. Он всегда спокойно подойдёт и объяснит, что и где не так. И понимаешь, что если ошибся, то никакой трагедии не произошло. Все ошибаются, мы не роботы. Психологически Звягин помогает. Плюс постоянно смотрим видео, каждый день с нами разговаривают, нам показывают. Нас вызывают по тройкам, и мы разбираем нашу игру, — цитирует Филатьева «ВсеПроСпорт».

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