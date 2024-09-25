Защитник СКА: Кузнецов — лидер в раздевалке и на льду, он идеален в роли вице-капитана

Защитник СКА Иван Выдренков высказался о совместной игре с нападающим армейского клуба Евгением Кузнецовым.

— Вы знаете, когда раньше смотрел на такого игрока по телевизору, а теперь с ним как минимум в одной раздевалке — это очень классно и мотивирует очень сильно.

— Кузнецов, когда отсутствовал Александр Никишин, был капитаном СКА. Каким он был в этой роли? Был ли он лидером раздевалки?

— Кузнецов — лидер в раздевалке и на льду. Я считаю, что на данный момент Кузнецов идеально подходит на роль вице-капитана.

— Сможет ли Кузнецов улучшить свои показатели по заброшенным шайбам? Сейчас у него один гол на счету.

— Уверен, что да. Ему надо ещё немного адаптироваться после НХЛ. Но в этом сезоне он ещё много чего покажет, — приводит слова Выдренкова «Спорт день за днём».

В текущем сезоне СКА одержал четыре победы в семи матчах. С 11 баллами в активе подопечные Романа Ротенберга занимают третье место в таблице Запада.