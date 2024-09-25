Канарейкин: состав «Металлурга» постепенно стабилизируется, напряжение будет спадать

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от предстоящего матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Прогноз один: обе команды будут играть в атаку. Клубы немножко на разных полюсах находятся, так как «Спартак» стартовал удачно и находится в хорошем положении, а вот «Металлург» постепенно выправляется. Кроме того, что немаловажно, в расположение Андрея Разина возвращаются травмированные – Данила Юров, Даниил Вовченко. Потихоньку стабилизируется состав, напряжение, скажем так, постепенно будет спадать. Поэтому будет очень интересная и ударная игра», — цитирует Канарейкина «Советский спорт».