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Канарейкин: состав «Металлурга» постепенно стабилизируется, напряжение будет спадать

Канарейкин: состав «Металлурга» постепенно стабилизируется, напряжение будет спадать
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от предстоящего матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком».

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прогноз один: обе команды будут играть в атаку. Клубы немножко на разных полюсах находятся, так как «Спартак» стартовал удачно и находится в хорошем положении, а вот «Металлург» постепенно выправляется. Кроме того, что немаловажно, в расположение Андрея Разина возвращаются травмированные – Данила Юров, Даниил Вовченко. Потихоньку стабилизируется состав, напряжение, скажем так, постепенно будет спадать. Поэтому будет очень интересная и ударная игра», — цитирует Канарейкина «Советский спорт».

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