Василевский и Кучеров вошли в топ-20 лучших игроков НХЛ XXI века по версии theScore

Североамериканские журналисты портала theScore составили рейтинг 25 лучших игроков НХЛ XXI века. В данный момент опубликованы места с 16-е по 25-е.

20-е место в рейтинге занял российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

«Ощущение, что первый номер драфта 2012 года по прозвищу Большой кот был создан в лаборатории вратарей. Он высокий, невероятно атлетичный, суперумный, техничный и невероятно конкурентоспособный. Самое главное, он невероятно цепкий. Василевский — Патрик Руа своего поколения», — сказано в статье.

16-е место в списке занял одноклубник Василевского нападающий Никита Кучеров.

«Смотреть на Кучерова — значит смотреть на хоккейного гения, фокусника на коньках, маэстро с клюшкой. Выберите любимое описание парня, который заслуживает места в коротком списке самых умных игроков всех времён», — написали журналисты.