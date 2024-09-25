Быков — о Деанджело: Россия — открытая страна, иностранцы потом рассказывают, как мы живём

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков после перехода американского защитника Тони Деанджело в СКА высказался об имидже КХЛ.

«Можно только порадоваться, что в спорт, как и в другие отрасли, приходят специалисты высокого уровня. Не просто набираем иностранцев, а приглашаем тех, кто может привнести что-то инновационное, чтобы мы развивались. СКА в этом плане именно так и действует. У них много молодых игроков, которым будет полезно находиться рядом с такими мастерами.

Кроме того, иностранцы же потом у себя рассказывают, как мы живём, доносят информацию. У нас открытая страна, которая ко всем относится с уважением, если приходят с миром. В конце концов, не зря такое название — Континентальная хоккейная лига. Значит, привлечение клубов и игроков других национальностей. Главное — чтобы качество соответствовало ожиданиям и развитию лиги», — цитирует Быкова «ВсеПроСпорт».