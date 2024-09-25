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И. о. главного тренера «Барыса»: если у иностранцев 0 бросков, на что можем рассчитывать?

И. о. главного тренера «Барыса»: если у иностранцев 0 бросков, на что можем рассчитывать?
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Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Евгений Королёв после поражения от московского «Динамо» (1:3) оценил игру легионеров клуба.

— Дэвид Немировски говорил, что не получал помощи от лидеров. Какие у вас отношения с этими игроками? Чувствуете ли поддержку?
— Какие могут быть отношения? Они — игроки, я — тренер. Они получают зарплату за свою работу, я — за свою. Легионер на то и легионер, он должен быть лидером, должен быть лучше. Но если у некоторых иностранцев 0 бросков, то на что мы можем рассчитывать? Если нет хорошего движения, что может выйти? — приводит слова Королёва Шайба.kz.

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