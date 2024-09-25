Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Салавата Юлаева»: Кузьмин успешно перенёс операцию, она была непростой

Гендиректор «Салавата Юлаева»: Кузьмин успешно перенёс операцию, она была непростой
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал об успешной операции нападающего Глеба Кузьмина. Форвард получил компрессионный перелом грудного позвонка в матче с «Авангардом» (4:2).

«Операция прошла. Врачи сказали, что всё хорошо, сейчас Кузьмин переведён в палату. Надеемся на его скорое выздоровление. Сроки восстановления будут известны, когда его выпишут. Сейчас будет идти реабилитация после операции, в течение реабилитации нам дадут протокол лечения, [сообщат], что нужно будет делать, и так далее. Удовлетворены, что операция прошла успешно, она была непростой», — приводит слова Баширова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Страшная травма Кузьмина — не только случайность. В КХЛ надо ужесточать правила
Страшная травма Кузьмина — не только случайность. В КХЛ надо ужесточать правила
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android