Каменский ответил на вопрос, является ли решение Никишина лазейкой в обход потолка зарплат

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский оценил решение капитана СКА Александра Никишина снизить свою зарплату для подписания контракта с Тони Деанджело.

«Хорошо это или плохо, надо у Никишина спрашивать. Нельзя это считать лазейкой в обход потолка зарплат? У нас есть определённая организация, осуществляющая надзор. Если всё оформлено правильно, в соответствии с регламентом, то какие могут быть вопросы. С точки зрения спортивной составляющей, для КХЛ приезд игрока с таким опытом в НХЛ — это здорово. Но надо ещё посмотреть, как он будет выступать здесь. Будем судить по результату», — приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».

Александр Никишин в нынешнем сезоне сыграл пять матчей, в которых записал на свой счёт 3 (1+2) очка.