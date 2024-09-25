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Металлург — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Металлург» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 25 сентября, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Металлург» после восьми проведённых встреч имеет в своём активе шесть очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В последнем матче подопечные Андрея Разина едва не упустили преимущество в четыре шайбы, но одолели «Салават Юлаев» со счётом 5:3.

«Спартак» с 11 очками находится на четвёртом месте в таблице Запада.

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