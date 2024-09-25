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Трактор — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Трактор» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 25 сентября, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды занимают соседние места в турнирной таблице Восточной конференции. Оба клуба имеют по 10 набранных баллов после семи проведённых встреч.

Для «Трактора» и «Салавата Юлаева» этот матч станет вторым в нынешнем регулярном сезоне КХЛ. В первой игре сильнее были уфимцы со счётом 2:1 Б.

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