«Трактор» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 25 сентября, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Команды занимают соседние места в турнирной таблице Восточной конференции. Оба клуба имеют по 10 набранных баллов после семи проведённых встреч.

Для «Трактора» и «Салавата Юлаева» этот матч станет вторым в нынешнем регулярном сезоне КХЛ. В первой игре сильнее были уфимцы со счётом 2:1 Б.