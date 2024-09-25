Форвард «Лады» Остап Сафин: Браташ может накричать, тренер должен показывать характер

Российский нападающий «Лады Остап Сафин высказался о работе под руководством главного тренера тольяттинской команды Олега Браташа.

«Я пытался быстро влиться в систему. Думаю, что всё было здорово. Мне нравится то, как мы играли в начале прошлого сезона — мы кусались и бились. Я люблю такой хоккей, так что проблем с адаптацией не было. Я работал с многими тренерами, и со всеми у меня были хорошие отношения. Необходимо выполнять установки тренерского штаба, и всё будет нормально.

Какой Браташ в игре? Олег Владимирович иногда может накричать и подбодрить, когда команда разваливается. Это важная составляющая, поскольку тренер должен показывать свой характер. Я думаю, что у нас на лавке хорошая атмосфера: если у нас что-то не получается, то тренерский штаб или напарники обязательно помогают и подсказывают. С этим вообще никаких проблем нет, мы все на одной волне», — цитирует Сафина Metaratings.