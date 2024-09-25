Быков: не случайно именно капитан СКА пошёл на снижение зарплаты, это показательный жест

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков прокомментировал решение капитана СКА Александра Никишина снизить свою зарплату для подписания контракта с Тони Деанджело.

«Каждый поступает по-своему. Видимо, вместе нашли общее решение. Думаю, не случайно именно капитан пошёл на такой шаг, это показательный жест. Не исключено, что ему в итоге компенсируют иными способами — теми же бонусами, которые, кстати, он должен заработать своей игрой, а значит, играть хорошо. А это опять же в плюс для команды. Будем надеяться, что это поможет привлечь зрителей к КХЛ. Когда приезжает качественный хоккеист, рядом с которым будет развиваться молодёжь, это всё идёт на пользу», — цитирует Быкова «ВсеПроСпорт».

Александр Никишин в нынешнем сезоне сыграл пять матчей, в которых записал на свой счёт 3 (1+2) очка.